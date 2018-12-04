Опубликовано фото задержания «чернушного» Telegram-блогера

Фотографию задержания «чернушного» автора Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова в момент получения взятки опубликовал в Тwitter депутат Госдумы от 158 избирательного округа Самарской области Александр Хинштейн.

«Назидательное фото: «чернушный» Telegram-блоггер Устинов после задержания. Надеюсь, его печальный пример послужит для многих хорошим уроком», - написал Хинштейн в Тwitter

Ранее ВЗГЛЯД сообщала, что при получении взятки в Екатеринбурге был задержан владелец Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов. Политтехнолог подозревается по статье «Вымогательство». По версии следствия, Устинову пообещали выплатить 10 млн рублей за снятие клеветнического материала с сайта. Предполагается, что Устинов и еще несколько человек занимались мошенничеством и вымогательством, распространяя неверную информацию на своем канале и удаляя ее за солидные вознаграждения.