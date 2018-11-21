Минобороны собралось представить военный банкомат

Новый военный банкомат на шасси автомобиля КамАЗ представят в четверг на полигоне «Алабино», сообщили в Минобороны.

«6 декабря на полигоне «Алабино» в Московской области состоится демонстрация нового комплекса мобильного военно-полевого банкомата, который смонтирован на шасси автомобиля КамАЗ», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

По данным ведомства, комплекс будет использоваться в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, – там, где нет банковской инфраструктуры.

Комплекс состоит из устройства для выдачи наличных, мобильного офиса с кассовой зоной и станции спутниковой связи и радиостанции.

Между тем министр обороны Сергей Шойгу сообщил о продолжающейся работе по созданию робототехнических комплексов различного назначения, передает ТАСС.

«На совещании обсудим, как реализуется гособоронзаказ по поставке в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера «Уран-6», – сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной.

Он отметил, что робот создан для снижения опасности для личного состава во время разминирования. Опытные образцы успешно прошли все виды испытаний в Сирии.

В мае Минобороны опубликовало в соцсетях видео, на котором показаны возможности робота-сапера «Уран-6».