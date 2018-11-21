Японско-французский консорциум решил выйти из проекта строительства АЭС в Турции

Консорциум частных и государственных предприятий Японии и Франции во главе с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries принял решение отказаться от участия в строительстве АЭС в турецком городе Синоп, сообщает издание The Nikkei.

По сведениям издания, решение о выходе из проекта связано с двукратным увеличением сметы строительства станции (до 44 млрд долларов) в связи с усилением требований к безопасности после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, передает ТАСС.

Кроме того, по имеющейся у издания информации, после падения курса турецкой лиры стороны не смогли достичь компромисса по стоимости электроэнергии после введения АЭС в эксплуатацию.

Издание отмечает, что решение консорциума о выходе из проекта строительства АЭС в Турции негативно скажется на японской атомной промышленности, которая испытывает трудности как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары дали старт строительству АЭС «Аккую», которая станет первой атомной электростанцией в Турции.