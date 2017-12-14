Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС «Аккую»

Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкара запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.

Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии, обеспечив энергобезопасность страны, передает РИА «Новости».

АЭС с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря.

Напомним, во вторник Путин прибыл в Анкару.

Накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», признав проект сооружения атомной станции соответствующим всем требованиям.