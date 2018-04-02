Турция разрешила строительство первого блока АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», признав проект сооружения атомной станции соответствующим всем требованиям, сообщает Anadolu.

Ожидается, что в церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» примут участие лидеры России и Турции – Владимир Путин и Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что проект строительства АЭС «Аккую» в Турции получил статус «стратегических инвестиций».

Напомним, возведение АЭС «Аккую» в Турции началось в декабре 2017 года. Предполагается, что первый реактор из четырех запланированных будет построен к 2023 году. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.