Проект АЭС «Аккую» в Турции стал стратегическим

Статус «стратегических инвестиций» получил проект АЭС «Аккую» в Турции, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью агентству Anadolu.

«Теперь наша компания ожидает получения разрешения на строительство. Есть подтверждение тому, что такое разрешение будет получено, что даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента», – цитирует Новака «Интерфакс».

Говоря о переговорах по продаже 49% в проектной компании АО «Аккую Нуклеар» Новак отметил, что работа идет. Министр выразил заинтересованность в том, чтобы «в первую очередь это были турецкие инвесторы, которые бы приняли участие в инвестициях, строительстве и последующей эксплуатации этой станции».

Напомним, 10 декабря 2017 года сообщалось, что в рамках ограниченного разрешения в воскресенье в городе Мерсин в Турции началось строительство АЭС «Аккую». Отмечалось, что первый реактор, по расчетам Анкары, будет построен в 2023 году.

В августе глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что АЭС «Аккую» могут ввести в эксплуатацию на год раньше планируемого срока.

В декабре 2016 года Анкара приняла решение предоставить АЭС статус «стратегической инвестиции».