Путин прибыл в Турцию

Президент Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана; это его первая зарубежная поездка после победы на выборах 18 марта.

Визит Путина начнется с видеоконференции по случаю начала строительства АЭС «Аккую». Главы двух государств дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока, сообщает РИА «Новости».

После этого состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе, затем пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого будут подписаны документы, а президенты проведут пресс-конференцию.

В среду в Акаре состоится пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана – государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин в ходе визита в Анкару 3-4 апреля обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани Сирию, а также посетит седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

До этого сообщалось, что Путин обсудил с Эрдоганом подготовку к саммиту глав России, Турции и Ирана по Сирии в Анкаре 4 апреля.