Стали известны темы встречи Путина с лидерами Турции и Ирана

Президент Владимир Путин в ходе визита в Анкару 3-4 апреля обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани Сирию, а также посетит седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с Хасаном Роухани будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня, передает РИА «Новости».

Также президенты России, Ирана и Турции обсудят «выполнение договоренностей, достигнутых по итогам Первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года», возможные дополнительные меры для укрепления перемирия в Сирии и для обеспечения работы зон деэскалации, решение гуманитарных проблем и продвижение политического урегулирования.

Кроме того, в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии», – следует из сообщения пресс-службы кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник, 2 апреля, проведет рабочий день в Москве, готовясь к предстоящему визиту в Турцию, передает ТАСС.

«Президент работает в Москве, у него будут обычные совещания рутинного характера, встречи», - сказал Песков.

Он добавил, что из публичных мероприятий в графике Путина запланирована встреча с губернатором Ставрополья.

«Также запланирован международный телефонный разговор на вечер, о чем мы вам сообщим дополнительно», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к саммиту глав России, Турции и Ирана по Сирии в Анкаре 4 апреля.