МВД и Минздрав договорились об обмене данными об алкоголиках

С 2019 года МВД и Минздрав планируют начать электронный обмен информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилями, в том числе по причине алкоголизма или наркомании.

В 2018 году уже вступили в силу нормативные акты по созданию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. С 1 января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять необходимую информацию в данную систему, передает РИА «Новости».

Сведения в данную систему будут поступать в том числе из частных клиник. После принятия соответствующего закона, ГИБДД получит доступ к сведениям из данной системы.

Законопроект о взаимодействии между ведомствами является частью масштабной реформы по оптимизации процесса получения водительских удостоверений.

Ранее в России предлагали вернуть вытрезвители.