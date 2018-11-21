Подсчитаны изменения курса доллара и стоимости нефти за 2018 год

За 2018 год курс рубля к доллару снизился на 17,5%, до 69,8175 рубля, а к евро – на 6,8%, до 79,99 рубля; за это же время стоимость нефти марки Brent упала на 21,6%, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В рублях стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тыс. рублей – почти столько же, сколько год назад, передает РИА «Новости».

Отметим, российская нефть марки Urals в 2018 году подорожала почти на треть.

Напомним, в субботу в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 14 сентября поднялся до 80 рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы цены на нефть на 2019 год.