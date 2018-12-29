Российская нефть в 2018 году подорожала почти на треть

По итогам 2018 года средняя цена нефти российской марки Urals выросла на 32% по отношению к предыдущему году, сообщили в Минфине.

В 2018 году цена нефти составила 70,01 доллара за баррель, тогда как в 2017 году – 53,03 доллара за баррель, говорится в сообщении Минфина.

В то же время в декабре средняя цена на нефть марки Urals (57,59 доллара за баррель) оказалась ниже, чем в декабре 2017 года (63,61 доллара за баррель).

Нефть марки Urals – высокосернистая смесь нефти из Поволжья, Урала и Сибири. Экспортируется несколькими нефтяными компаниями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала изменения цены на нефть в 2018 году и перспективы на 2019 год.