Как поведут себя нефть и рубль в новом году

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...

Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
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Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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          Как поведут себя нефть и рубль в новом году

          Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля    28 декабря 2018, 18:10
          Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
          Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты?

          В первые пять месяцев уходящего года цены на нефть достигли фееричных 80 долларов за баррель, прибавив 21% с начала года. С мая по сентябрь нефть, правда, слегка растеряла такую бравую энергию роста, но все еще оставалась на довольно приличном уровне. Отчасти это произошло за счет снятия квот на добычу в рамках ОПЕК+, к тому же настроения подтачивали торговые войны, тогда только начинавшиеся, отмечает Виктор Аргонов из Exante.

          Но в целом наступил нефтяной рай. «За первые девять месяцев года нефть с небольшими остановками раз за разом обновляла четырехлетние максимумы, прибавив более 30% с начала года до начала октября. Это были пиковые уровни выше 86,5 долларов за баррель Brent», – напоминает аналитик международного брокера FxPro Александр Купцикевич.

          Нефть радовала российский бюджет и экспортеров нефти и газа, которые на этом неплохо зарабатывали. Собственно, благодаря дополнительным нефтегазовым доходам по итогам года российский бюджет впервые за последние семь лет закончит с профицитом – целых 2,5% ВВП. Экономический блок правительства и не рассчитывал на такой подарок судьбы – изначально на этот год в бюджет закладывали дефицит в 1,3% ВВП. Примерно такой же дефицит был в 2017 году: расходы превышали доходы на 1,4% ВВП.

          По оценке Минфина, сверхдоходы от нефти и газа в этом году вырастут до 2,74 трлн рублей. Это в пять раз больше того, что было заложено в бюджете изначально. Дополнительные нефтегазовые доходы – это все, что выше заложенной базовой цены Urals в бюджете в 40,8 долларов за баррель.

          Удивила в этот период и российская валюта, которая обычно повторяла динамику нефти. Но не на этот раз: рубль был стабилен и не укреплялся так же быстро, как черное золото. Во многом это объясняется бюджетным правилом Минфина, по которому нефтегазовые сверхдоходы не тратятся, а идут в резервы. «Рост цен не нефть оставлял рубль безразличным, что сохраняло конкурентоспособность российских экспортеров и увеличивало их выручку. У некоторых компаний доходы оказались рекордными. И еще больше росли в третьем квартале, когда Россия наращивала добычу, ставя постсоветские рекорды», – говорит Аргонов.

          Доходы от экспорта нефти и газа только за 10 месяцев превысили 150 млрд долларов (данные ФТС). В октябре Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти – 11,6 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель в постсоветский период.

          Впрочем, не обошлось и без отрицательных моментов – в России начал активно дорожать бензин, что вылилось в социальное недовольство. Дорогая нефть при стабильно высоком курсе рубля привела к рекордной стоимости барреля в рублях – пять тысяч за баррель. Для сравнения, в предыдущие годы рублевая цена оставалась в районе трех с половиной тысяч рублей. Удорожание рублевой стоимости нефти и ударило по себестоимости литра бензина в России. Кроме того, в этой ситуации экспортировать нефтепродукты стало гораздо выгодней, чем продавать на внутреннем рынке, поэтому цены внутри России стали стремиться к экспортному паритету. Правительству пришлось вручную вмешаться в ситуацию – сначала отказаться от планового повышения акцизов на бензин летом, а потом заставить рынок заморозить цены на бензин.

          «Это тема не только России: в начале года бунтовала Бразилия, в конце – Франция в огне. Однако это реальный сдерживающий фактор для экономики страны помимо экспортных компаний. К сожалению, обвал нефти в последние месяцы вряд ли потянет за собой цены на бензин. Договоренность между крупными производителями и государством лишь делает эти повышения более пошаговыми, но никак не сдерживает рост», – говорит Аргонов.

          Тем временем нефтяная сказка для бюджета и экспортеров с октября начинает подходить к концу.

          «Первоначально разворот к снижению произошел вслед за глобальными рынками, когда глава ФРС предупреждал о необходимости дальнейших повышений ставок в США, хотя весь мир уже переживал, не слишком ли тяжелы для экономики текущие уровни», – говорит Купцикевич.

          Потом на нефть начали давить новости о росте добычи в США, России и Саудовской Аравии до новых рекордов. Зачем члены ОПЕК пошли на такой шаг? Потому что они поверили американскому президенту Дональду Трампу, который уверял, что в ноябре введет жесткие санкции против Ирана, полностью остановив экспорт иранской нефти. Однако, по сути, Трамп обманул. На практике санкции оказались более мягкими, и иранская нефть продолжила поступать на рынок. Трамп также в открытую требовал от Саудовской Аравии низких цен на нефть. Можно предположить, что саудовский фактор действительно сработал, особенно если учитывать удивительно мягкую реакцию США на зверское убийство журналиста Джамаля Хашогджи.

          В итоге на рынки вернулся страх перепроизводства нефти. «Нефть потеряла более 40% от своей пиковой цены в начале октября, опустившись до 53 долларов на этой неделе. Во вторник нефть проваливалась в какой-то момент более чем на 10%, а с начала недели теряла более 13%. Такая динамика живо напомнила 2014 год, когда тренд на снижение был таким же однозначным и резким», – говорит Аргонов.

          Успокоить нефтяной рынок не смогла даже новая сделка ОПЕК+ по возвращению квот и сокращению добычи нефти с нового года. «Этот шаг на время остановил распродажу, но не смог привести к полноценному развороту рынка, как это было в 2016 году», – отмечает Купцикевич.

          Российская валюта некоторая время после начавшегося обвала нефти продолжала держаться. Однако в последние две недели движения рубля все более резкие. Во-первых, резко просела нефть. «Все больше слышны опасения жесткой посадки мировой экономики после ускоренного роста в 2017. Все это подавляет ожидаемый спрос на нефть и вредит рынкам, затрагивая в том числе и рубль», – говорит Аргонов. Во-вторых, на рынке все больше краткосрочных спекулянтов. Наконец, на глобальных фондовых рынках чуть ли не еще более отчаянная ситуация: впервые за 10 лет американские фондовые индексы оканчивают год снижением, указывает Аргонов.

          Что же ждать от нефти и рубля в новом году? Продолжится ли обвал?

          Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, что спрос в мире будет слабей, а предложение – избыточным, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Вместе с тем продолжения обвала ниже 50 долларов эксперты не ждут. Просто раньше ожидали, что Brent в 2019 году в среднем будет стоить 77 долларов за баррель, теперь – 69 долларов за баррель. Это прогноз 13 инвесткомпаний с Уолл-стрит.

          Оптимизм по нефти вселяет, во-первых, то, что в начале года она традиционно растет, говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Во-вторых, с нового года члены ОПЕК+ начнут снижать добычу нефти в рамках нового соглашения. В начале года наиболее вероятной кажется консолидация нефти в области 50–60 долларов за баррель с последующей попыткой выйти на уровни 60–70 долларов за баррель, говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          Консенсус-прогноз на первый квартал 2019 составляет 72 доллара за баррель и 75 долларов на второй квартал, указывает Луцко. 

          Однако рублю избежать ослабления, к сожалению, будет довольно сложно. Казалось бы, рост нефти должен поддержать рубль.

          Последние 10 лет рубль в начале года, как правило, укреплялся вплоть до мая, так как традиционно наблюдается сезонный высокий объем экспорта нефти и, как следствие, рост счета текущих операций от экспортной выручки энергоресурсов,

          говорит Луцко. «Высокий рост текущего счета с начала года означает приток валютной ликвидности и укрепление рубля, что мы и наблюдали последние 10 лет», – говорит он.

          Однако первый квартал 2019 года может стать исключением: динамика рубля больше будет зависеть от геополитики, а именно от решения по санкциям, которые ожидаются до апреля, и от объема покупок валюты Минфином. Минфин может выйти на рынок с интервенциями уже 15 января. «Даже если санкции будут мягкими, ЦБ нарастит объем покупок за счет увлечения отложенных месячных покупок с прошлого года, которые составили 30 млрд долларов с середины августа до конца года. Поэтому рубль окажется под давлением в любом случае. В нашем базовом сценарии, если предположим мягкие санкции от США и рост нефти до 65+ за баррель, рубль может укрепиться до 63, но нивелироваться покупками валюты Минфином на 6 млрд долларов», – говорит Луцко. На фоне негативных новостей по санкциям не исключены просадки к 72–73 рублям за доллар, указывает Соснова.


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