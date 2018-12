Сколько еще у России осталось нефти Как поведут себя нефть и рубль в новом году 28 декабря 2018, 18:10

Текст: Ольга Самофалова

Сообщить об ошибке • Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? В первые пять месяцев уходящего года цены на нефть достигли фееричных 80 долларов за баррель, прибавив 21% с начала года. С мая по сентябрь нефть, правда, слегка растеряла такую бравую энергию роста, но все еще оставалась на довольно приличном уровне. Отчасти это произошло за счет снятия квот на добычу в рамках ОПЕК+, к тому же настроения подтачивали торговые войны, тогда только начинавшиеся, отмечает Виктор Аргонов из Exante. Но в целом наступил нефтяной рай. «За первые девять месяцев года нефть с небольшими остановками раз за разом обновляла четырехлетние максимумы, прибавив более 30% с начала года до начала октября. Это были пиковые уровни выше 86,5 долларов за баррель Brent», – напоминает аналитик международного брокера FxPro Александр Купцикевич. Нефть радовала российский бюджет и экспортеров нефти и газа, которые на этом неплохо зарабатывали. Собственно, благодаря дополнительным нефтегазовым доходам по итогам года российский бюджет впервые за последние семь лет закончит с профицитом – целых 2,5% ВВП. Экономический блок правительства и не рассчитывал на такой подарок судьбы – изначально на этот год в бюджет закладывали дефицит в 1,3% ВВП. Примерно такой же дефицит был в 2017 году: расходы превышали доходы на 1,4% ВВП. По оценке Минфина, сверхдоходы от нефти и газа в этом году вырастут до 2,74 трлн рублей. Это в пять раз больше того, что было заложено в бюджете изначально. Дополнительные нефтегазовые доходы – это все, что выше заложенной базовой цены Urals в бюджете в 40,8 долларов за баррель. Удивила в этот период и российская валюта, которая обычно повторяла динамику нефти. Но не на этот раз: рубль был стабилен и не укреплялся так же быстро, как черное золото. Во многом это объясняется бюджетным правилом Минфина, по которому нефтегазовые сверхдоходы не тратятся, а идут в резервы. «Рост цен не нефть оставлял рубль безразличным, что сохраняло конкурентоспособность российских экспортеров и увеличивало их выручку. У некоторых компаний доходы оказались рекордными. И еще больше росли в третьем квартале, когда Россия наращивала добычу, ставя постсоветские рекорды», – говорит Аргонов. Доходы от экспорта нефти и газа только за 10 месяцев превысили 150 млрд долларов (данные ФТС). В октябре Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти – 11,6 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель в постсоветский период. На эту тему Впрочем, не обошлось и без отрицательных моментов – в России начал активно дорожать бензин, что вылилось в социальное недовольство. Дорогая нефть при стабильно высоком курсе рубля привела к рекордной стоимости барреля в рублях – пять тысяч за баррель. Для сравнения, в предыдущие годы рублевая цена оставалась в районе трех с половиной тысяч рублей. Удорожание рублевой стоимости нефти и ударило по себестоимости литра бензина в России. Кроме того, в этой ситуации экспортировать нефтепродукты стало гораздо выгодней, чем продавать на внутреннем рынке, поэтому цены внутри России стали стремиться к экспортному паритету. Правительству пришлось вручную вмешаться в ситуацию – сначала отказаться от планового повышения акцизов на бензин летом, а потом заставить рынок заморозить цены на бензин. «Это тема не только России: в начале года бунтовала Бразилия, в конце – Франция в огне. Однако это реальный сдерживающий фактор для экономики страны помимо экспортных компаний. К сожалению, обвал нефти в последние месяцы вряд ли потянет за собой цены на бензин. Договоренность между крупными производителями и государством лишь делает эти повышения более пошаговыми, но никак не сдерживает рост», – говорит Аргонов. Тем временем нефтяная сказка для бюджета и экспортеров с октября начинает подходить к концу. «Первоначально разворот к снижению произошел вслед за глобальными рынками, когда глава ФРС предупреждал о необходимости дальнейших повышений ставок в США, хотя весь мир уже переживал, не слишком ли тяжелы для экономики текущие уровни», – говорит Купцикевич. Потом на нефть начали давить новости о росте добычи в США, России и Саудовской Аравии до новых рекордов. Зачем члены ОПЕК пошли на такой шаг? Потому что они поверили американскому президенту Дональду Трампу, который уверял, что в ноябре введет жесткие санкции против Ирана, полностью остановив экспорт иранской нефти. Однако, по сути, Трамп обманул. На практике санкции оказались более мягкими, и иранская нефть продолжила поступать на рынок. Трамп также в открытую требовал от Саудовской Аравии низких цен на нефть. Можно предположить, что саудовский фактор действительно сработал, особенно если учитывать удивительно мягкую реакцию США на зверское убийство журналиста Джамаля Хашогджи. В итоге на рынки вернулся страх перепроизводства нефти. «Нефть потеряла более 40% от своей пиковой цены в начале октября, опустившись до 53 долларов на этой неделе. Во вторник нефть проваливалась в какой-то момент более чем на 10%, а с начала недели теряла более 13%. Такая динамика живо напомнила 2014 год, когда тренд на снижение был таким же однозначным и резким», – говорит Аргонов. Успокоить нефтяной рынок не смогла даже новая сделка ОПЕК+ по возвращению квот и сокращению добычи нефти с нового года. «Этот шаг на время остановил распродажу, но не смог привести к полноценному развороту рынка, как это было в 2016 году», – отмечает Купцикевич. Российская валюта некоторая время после начавшегося обвала нефти продолжала держаться. Однако в последние две недели движения рубля все более резкие. Во-первых, резко просела нефть. «Все больше слышны опасения жесткой посадки мировой экономики после ускоренного роста в 2017. Все это подавляет ожидаемый спрос на нефть и вредит рынкам, затрагивая в том числе и рубль», – говорит Аргонов. Во-вторых, на рынке все больше краткосрочных спекулянтов. Наконец, на глобальных фондовых рынках чуть ли не еще более отчаянная ситуация: впервые за 10 лет американские фондовые индексы оканчивают год снижением, указывает Аргонов. Что же ждать от нефти и рубля в новом году? Продолжится ли обвал? Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, что спрос в мире будет слабей, а предложение – избыточным, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Вместе с тем продолжения обвала ниже 50 долларов эксперты не ждут. Просто раньше ожидали, что Brent в 2019 году в среднем будет стоить 77 долларов за баррель, теперь – 69 долларов за баррель. Это прогноз 13 инвесткомпаний с Уолл-стрит. Оптимизм по нефти вселяет, во-первых, то, что в начале года она традиционно растет, говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Во-вторых, с нового года члены ОПЕК+ начнут снижать добычу нефти в рамках нового соглашения. В начале года наиболее вероятной кажется консолидация нефти в области 50–60 долларов за баррель с последующей попыткой выйти на уровни 60–70 долларов за баррель, говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс». Консенсус-прогноз на первый квартал 2019 составляет 72 доллара за баррель и 75 долларов на второй квартал, указывает Луцко. Однако рублю избежать ослабления, к сожалению, будет довольно сложно. Казалось бы, рост нефти должен поддержать рубль. Последние 10 лет рубль в начале года, как правило, укреплялся вплоть до мая, так как традиционно наблюдается сезонный высокий объем экспорта нефти и, как следствие, рост счета текущих операций от экспортной выручки энергоресурсов, говорит Луцко. «Высокий рост текущего счета с начала года означает приток валютной ликвидности и укрепление рубля, что мы и наблюдали последние 10 лет», – говорит он. Однако первый квартал 2019 года может стать исключением: динамика рубля больше будет зависеть от геополитики, а именно от решения по санкциям, которые ожидаются до апреля, и от объема покупок валюты Минфином. Минфин может выйти на рынок с интервенциями уже 15 января. «Даже если санкции будут мягкими, ЦБ нарастит объем покупок за счет увлечения отложенных месячных покупок с прошлого года, которые составили 30 млрд долларов с середины августа до конца года. Поэтому рубль окажется под давлением в любом случае. В нашем базовом сценарии, если предположим мягкие санкции от США и рост нефти до 65+ за баррель, рубль может укрепиться до 63, но нивелироваться покупками валюты Минфином на 6 млрд долларов», – говорит Луцко. На фоне негативных новостей по санкциям не исключены просадки к 72–73 рублям за доллар, указывает Соснова.

