Евро подскочил выше 80 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 29 декабря, поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ с 30 декабря, снизился на 19,76 копейки – до 79,4605 рубля, курс доллара уменьшился на 5,12 копейки – до 69,4706 рубля.