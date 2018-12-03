Опубликованы новые данные о президентском рейтинге на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в президентском рейтинге обходит действующего главы Украины Петра Порошенко с существенным отрывом, свидетельствуют рейтинги опросов населения социологической группой «Рейтинг».

Тимошенко поддерживают около 17% населения Украины, в то время как за Порошенко готовы голосовать около 10% украинцев, пишет РИА «Новости».

«Согласно обнародованным в понедельник результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре-октябре текущего года, среди тех, кто определился, что будет участвовать в голосовании, Юлию Тимошенко поддерживают 17% респондентов, Петра Порошенко и Владимира Зеленского – по 10%», – говорится в сообщении.

Лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко поддерживают 9% населения Украины, лидеров «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 8% и 5%, соответственно. Так же 5% украинцев готовы голосовать за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, а за певца и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4%.

40% опрошенных высказались за то, чтобы оппозиция предоставила единого кандидата. 20% с этой позицией были не согласны, а еще 40% затруднились ответить на вопрос.

Опрос «Динамика общественно-политических взглядов в Украине» проводился с 29 сентября по 14 октября 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. 400 респондентов старше 18 лет со всей территории Украины, кроме неподконтрольного Киеву Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

При этом проведенный позже социологический опрос института социальных технологий «Социополис» показал, что рейтинги Тимошенко выросли еще больше. Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, на 16 ноября ее поддерживали уже 18,5% опрошенных.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Порошенко сам лишил себя шанса остаться президентом Украины на второй срок.