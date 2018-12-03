Писавшую с ошибками башкирскую чиновницу сделали ректором

Работники института развития образования Республики Башкортостан попросили руководство региона не назначать ректором вуза экс-министра образования Гульназ Шафикову, допускавшую ошибки в письменной речи.

Подписчики Шафиковой в Instagram обнаружили грамматические ошибки в посте об открытии всероссийского конкурса «Учитель года-2018» в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Публикация сопровождалась таким текстом: «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Удачи всем».

Шафикова позднее исправила ошибки, через некоторое время пост был удален. Затем она объяснила свои грамматические ошибки «экспериментом». Чиновница руководила министерством образования региона с 2015 года.

На оперативном совещании республиканского правительства глава Башкирии Радий Хабиров заявил о назначении исполняющим обязанности министра образования Айбулата Хажина, ранее занимавшего пост руководителя регионального Рособрнадзора, об отставке Шафиковой официально не сообщалось.

Представитель института сообщил агентству, что на внеочередном собрании работников участвовали более 100 человек, они подписали резолюцию и письмо врио руководителя республики.

«Мы заслушали выступления работников с резко негативной оценкой деятельности Шафиковой на посту министра, о возможном назначении ее на должность проректора по общим вопросам и временно исполняющим обязанности ректора института и о рисках в связи с этим назначением. Подписали резолюцию и отправили письмо Хабирову, министерству образования и правительству с предложением отозвать это кадровое решение», – сообщил представитель вуза.

Сотрудники учреждения полагают, что Шафикова «некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, так как выстраивала отношения с сотрудниками учреждения в командном и деспотичном тоне».

Отмечается, что в 2016 году Шафикова «оптимизировала» учебную работу профессорско-преподавательского состава вуза, после чего нагрузка преподавателей возросла на 250 часов в год, а зарплата осталась на прежнем уровне.