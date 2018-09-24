Министр образования Башкирии назвала ошибки в Instagram экспериментом

По словам главы Минобраза Башкирии Гульназ Шафиковой, она допустила грамматические ошибки в своем аккаунте Instagram в качестве эксперимента.

Гульназ Шафикова назвала экспериментом две грамматические ошибки, которые совершила в Instagram в посте о всероссийском конкурсе «Учитель года – 2018», открывшемся в понедельник в Санкт-Петербурге.

По данным издания «Уфа тайм», она написала следующее: «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Удачи всем».

Позже чиновница исправила ошибки, после чего удалила пост, и закрыла страницу, но успела заявить в новом посте, что это был эксперимент: «Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду – «ошибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду».

Ранее памятник бойцам ВОВ с орфографической ошибкой открыли в Ульяновске.