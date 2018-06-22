Памятник бойцам ВОВ с орфографической ошибкой открыли в Ульяновске

Байкер Александр Залдостанов, также известный как Хирург, открыл на старом вокзале Ульяновска памятник сражавшимся в Великой Отечественной войне местным жителям, но на монументе обнаружили орфографическую ошибку.

Хирург заявил, что скульптура органично вписалась в ландшафт местности, вместе с тем местные жители обратили внимание, что в надписи на памятнике есть орфографическая ошибка. Так, слово «участвовавшие» было написано с тремя буквами «в». Лишний символ расположился перед буквой «с».

В местном кузнечном дворе заверили, что уже в ближайшее время досадная ошибка будет исправлена, пишет «Экономика сегодня»

В пятницу, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби – ровно 77 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Установка монумента была приурочена именно к этой памятной дате.