Россияне рассказали об отношении ко Дню памяти и скорби

Более половины жителей страны почтят подвиг солдат Красной Армии в День памяти и скорби, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Около половины наших сограждан вспоминают о подвиге народа и жертвах войны. Чаще всего поминают воевавших близких, посещают кладбища (18%), памятные места, связанные с войной (16%)», – передает ТАСС данные исследования.

По данным социологов, 17% респондентов вспомнят о начале ВОВ, сходят в церковь, помогут привести в порядок памятники, посмотрят фильмы о войне, расскажут детям и внукам, что произошло 77 лет назад.

Однако более 40% россиян заявили, что не планируют делать «ничего особенного».

По данным социологов, точную дату начала ВОВ (22 июня 1941 года) могут назвать 69% россиян. Но за последние годы интерес россиян к истории Великой Отечественной войны заметно вырос.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18-19 июня. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной выборке объемом 2 тыс. респондентов.

Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.