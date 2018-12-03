Крайне правые прошли в парламент региона Испании впервые за 40 лет

Стали известны результаты выборов в парламент испанской Андалусии, сообщают информационные агентства.

Обработано почти 98% бюллетеней. Лидируют социалисты, которым, вероятно, достанется 33 места из 109. Социалисты руководят Андалусией с 1982 года, нынешний результат является худшим для них, передает РИА «Новости».

Правая Народная партия и центристская партия «Граждане», скорее всего, получат 26 мандатов и 21 мандат, а левая коалиция «Вперед, Андалусия» – 17.

Сенсацией стал результат крайне правой партии VOX, получающей 12 мест в парламенте.

Явка, по предварительным данным, составила 58,5%.

Крайне правые не проходили ни в парламент Испании, ни в парламенты автономных регионов страны уже 40 лет. С 1979 года до 1982 года в испанском парламенте заседал депутат от ультраправой коалиции «Национальный союз».

Усиление позиций крайне правых связано с увеличением миграционного потока, который идет через Средиземное море именно в Андалусию.

Если Народная партия, «Граждане» и VOX объединятся, то их коалиция получит абсолютное большинство в парламенте.

В июле испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что Европе нужна «свежая кровь» мигрантов, если она не хочет превратиться в «континент стариков».

После смерти Франсиско Франко в 1975 году в Испании начался переход от диктатуры к демократии.