Турция допустила возможность отказа от установления контроля над Манбиджем

По словам военно-дипломатического источника, Анкара может отказаться от планов по установлению контроля над Манбиджем, куда уже вошли сирийские войска.

При этом источник сообщил, что «Турция по-прежнему намерена действовать против курдов на северо-востоке Сирии», передает ТАСС.

Накануне генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поверил этим сообщениям.

В субботу в Кремле подтвердили актуальность информации о входе сирийской армии в Манбидж. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия и Турция договорились о координации между военными в Сирии после вывода войск США.