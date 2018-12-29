В Кремле прояснили ситуацию с входом сирийской армии в Манбидж

Сообщения о нахождении сирийской армии в Манбидже, оставленном курдскими подразделениями, являются актуальными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да», – сказал Песков на просьбу уточнить актуальна ли по-прежнему информация, что сирийская армия вошла в Манбидж, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что подробности о происходящем в Манбидже следует уточнить в Министерстве обороны. «Вы знаете вчерашнюю информацию о том, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж. А уже что касается, скажем так, тактических вопросов, нужно вам адресовать вопрос в Минобороны», – сказал Песков.

В пятницу генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. В Кремле это назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако, не поверил в сообщения о переходе Манбиджа под контроль сирийских правительственных сил.

Позже в тот же день появилось видео вхождения сирийских военных в Манбидж.

Востоковед Антон Мардасов оценил возможность ссоры России и Турции из-за сирийского Манбиджа.