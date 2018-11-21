Эксперт оценил возможность ссоры России и Турции из-за сирийского Манбиджа

«Дамаск хотел бы подобной активизацией сил сыграть на сдерживании Турции. Турки это прекрасно понимают, и сейчас будут взаимодействовать с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Антон Мардасов. Так он прокомментировал сообщения о том, что войска Башара Асада вошли в город Манбидж, который должен был стать целью операции турок против курдов.

Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов считает преждевременным говорить о входе сирийских правительственных сил в город Манбидж.

Ранее в пятницу появились сообщения: сирийские правительственные силы вошли в этот город на северо-востоке провинции Алеппо, оставленный без боя курдскими формированиями YPG («Отряды народной самообороны»). Утверждалось, что в городе был поднят флаг Сирийской арабской республики. В Кремле эти известия уже назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля законных сирийских властей.

Военный эксперт Бабак Тахваи опубликовал в своем блоге видеозапись, которая, по его словам, должна подтвердить вход войск Башара Асада в Манбидж.

В другом посте Тахваи опубликовал еще один ролик. «Это турецкие наемники из «Свободной сирийской армии», в основном это салафиты и бывшие члены «Аль-Каиды», которые ждут «зеленого света» от турецкой армии для штурма Манбиджа.

Как бы то ни было, пока рано говорить о занятии войсками Асада этого важного плацдарма близ турецкой границы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию неопределенной, и не поверил в произошедшее. «Это психологическая операция. Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет», – заявил Эрдоган.

Заметим – если войска Асада действительно заняли район Манбиджа, то это стало крайне неприятным известием для турок. В начале декабря Эрдоган обнародовал планы Турции. Операции против курдской группировки YPG (которую Анкара считает террористической) должны распространяться не только к востоку от Евфрата, но и в районе Манбиджа. Этот город был предметом торга между турками и американцами, которые покровительствуют сирийским курдам. Сообщалось, что еще летом, по договоренностям США и Турции, отряды YPG должны были покинуть Манбидж, однако этого не произошло. Теперь, когда курды все-таки ушли, вместо турок в город входят войска Асада – за которые, по логике Запада и Турции, «несет ответственность» Россия.

Эрдоган напомнил, что в субботу турецкая делегация отправится в Москву, после чего он проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Возможен и мой визит в Сочи или в Москву», – отметил турецкий лидер.

«Никто еще никуда не зашел, и американцы оттуда не вышли. Должны быть проведены переговоры. Американцы не выйдут оттуда до этих переговоров. И то, что президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти сообщения психологической атакой – имеет под собой основания», – полагает Мардасов, подчеркнув, что передача Манбиджа сирийцам еще не произошла.

Эксперт напомнил, что в свое время в Манбидже были размещены так называемые сирийские пограничники, «которые фактически смотрели на американский спецназ, но потом, по некоторым данным, их оттуда вывели...». «Собственно, сам город не сдался правительственным войскам», – пояснил эксперт.

По словам Мардасова, в итоге город, возможно, так и не будет сдан, а останется нейтральной стороной под контролем курдов и арабских племен. В связи с этим он отметил, что под большим вопросом нахождение в городе курдских отрядов YPG. По одним сведениям, они выведены, но по данным Турции – нет.

Появление новостей из Сирии эксперт объяснил решением президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Эта новость «активизировала все имеющиеся противоречия и заставило двигаться всех региональных и нерегиональных игроков».

«Даже если удастся договориться по Манбиджу, то не факт, что такой сценарий будет применен на весь восток Сирии, территории за Евфратом. Там более сложный клубок. Американцы, как я это называю, избрали тему сирийского наблюдения. Фактически у них готовы две базы в Ираке, база на сирийско-иорданской границе. Фактически они могут присутствовать рядом с сирийской границей и проводить некие операции против «Исламского государства*» и фактически препятствовать «шиитскому коридору» Ирана», – отметил Мардасов.

Эксперт уверен, что происходящее сейчас в Сирии не рассорит Россию с Турцией.

«Это все тонкая игра... Эмираты, Бахрейн, которые стоят за спиной Саудовской Аравии, хотели бы сдерживать подобным шагом не только Иран, но и Турцию», – полагает Мардасов. По его мнению, игра Дамаска заключается в том, что подобной «активизацией сил» он пытается добиться сдерживания Турции. В Анкаре это прекрасно понимают – и именно поэтому сейчас в турецких интересах взаимодействие с Россией, считает Мардасов.

Туркам нужно оставить Идлиб, «зону влияния на севере Алеппо и решить вопросы с курдами, арабскими племенами», – считает Антон Мардасов, подчеркнув, что если сирийцы будут форсировать события и не соблюдать тайные договоренности, то «турки ответят, как это было в Идлибе».