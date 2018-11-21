Опубликовано видео входа сирийской правительственной армии в Манбидж

Журналист Бабак Тахваи опубликовал видеозапись с моментом входа войск Сирийской Арабской Республики в город Манбидж.

«Сейчас люди Манбиджа празднуют возвращение Сирийской арабской армии, которая защитит их от опасности террористических групп, которых поддерживает Турция», – написал Тахваи в своем Twitter.

В том же посте он прикрепил видеозапись, на которой запечатлено, как жители города восторженно встречают сирийскую армию.

В другом посте Тахваи опубликовал еще один ролик. «Это турецкие наемники из «Свободной сирийской армии», в основном это салафиты и бывшие члены «Аль-Каиды», которые ждут «зеленого света» от турецкой армии для штурма Манбиджа. Коалиция Сирийской арабской армии, Демократических сил Сирии и отрядов народной самообороны курдов будет противостоять им», – пояснил журналист.

Ранее в пятницу генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. В Кремле это назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей.