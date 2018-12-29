Вышинский написал «мужественное» письмо из украинского СИЗО

Руководитель портала РИА «Новости Украины» Кирилл Вышинский написал письмо в адрес коллег, в котором поблагодарил всех, кто ему помогает, и поздравил с наступающим Новым годом.

«У меня все нормально, настроение бодрое, верю в самое лучшее. Надеюсь, что в новом году обязательно увидимся. С праздником!», – написал Вышинский; само письмо опубликовала главред RT Маргарита Симоньян в своем Twitter.

Это письмо Кирилла Вышинского из Херсонского СИЗО.



Поздравляет с Новым годом и цитирует Пушкина.



Невероятное мужество. Гордимся тобой, Кирилл, и продолжаем за тебя бороться. pic.twitter.com/j3ls3olBkY — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 декабря 2018 г.

В письме Вышинский также процитировал поэта Александра Пушкина.

«Всем – большое спасибо за заботу, поддержку и массу усилий, которые тратятся на то, чтобы изменить мое нынешнее положение и добиться освобождения. Уверен, что рано или поздно «оковы тяжкие падут»... Хотелось бы, конечно, пораньше», – отметил журналист.

«Невероятное мужество. Гордимся тобой, Кирилл, и продолжаем за тебя бороться», – прокомментировала письмо Симоньян.

27 декабря Херсонский городской суд продлил арест Вышинского на месяц, до 27 января.

В ноябре Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано высшим политическим руководством Украины.

В Кремле не раз говорили, что Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.