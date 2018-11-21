Эксперт объяснил, почему от новых антиукраинских санкций пострадает Белоруссия

«Россия не покупает украинские продукты питания с 2016 года. Все! Но какая-то часть продуктов поставлялась в Россию через Белоруссию. Теперь и это будет прекращено», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский экономист Александр Охрименко. Он считает, что новые санкции не окажут сильного воздействия на Киев.

Гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что введение Россией очередных санкций против Украины не возымеет существенного экономического эффекта.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ «на санкционные ограничения со стороны» Киева ввел очередной запрет на ввоз ряда украинских товаров.

В список запрещенных продуктов вошли: пшеница, консервированные овощи, фрукты, ягоды и орехи, рыбные консервы, кондитерские изделия и шоколад, джемы и фруктовые пюре, солодовое пиво, виноградные вина, спиртовые настойки и ликеры. Также это коснулось средств личной гигиены, бытовой химии, строительных материалов и различных промышленных товаров.

По мнению Охрименко, из обнародованного российским правительством перечня товаров и различной продукции следует, «что запретили то, что уже и так не поставлялось». Однако от санкций может пострадать не Украина, а Белоруссия, которая занималась реэкспортом некоторых украинских товаров в Россию.

Напомним, что под запретом оказались товары, которые попадают в Россию с территории третьих стран, например, той же Белоруссии. В первую очередь это промышленные товары. Также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Охрименко подчеркивает: Россия в последние три года не импортирует украинские продукты питания. Однако какая-то часть продуктов поставлялась в Россию через Белоруссию. Теперь и это будет прекращено. Там же в документе оговорка, что если продукты поставляются через другие страны, то на них тоже распространяется запрет», – сказал экономист.

Что касается промышленных товаров, будь то турбины, генераторы или тракторы, то «Россиях их тоже давно не покупает».

«Экспорт Украины в Россию за 2018 год упал почти на 10%. Но если сравнить нынешние показатели с 2013 годом, то видно, что основное падение произошло значительно раньше – в 2014-2015 годах. Разница – минус 12 млрд долларов. За 2019 год экспорт, наверное, уменьшится еще на 10%. Там уже просто больше нечему падать», – пояснил Охрименко.

По его словам, в действиях Москвы больше «эмоционального характера», нежели практических последствий. «Это можно было ожидать. Киев фактически не заметит этих мер. Именно по этой причине в России так долго согласовывали новый список. Понимали, что многие продукты очень давно не поставляются», – подытожил Александр Охрименко.

Москва готова отменить ограничительные меры, если Украина вновь откроет рынок для российской продукции. 18 декабря украинские власти продлили действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров.