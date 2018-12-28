В Госдуме объяснили строительство заграждения на границе с Украиной

Строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма является вынужденной и оправданной мерой, завил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Это вынужденная и оправданная мера, учитывая тот уровень агрессии и провокаций, которые исходят от властей сопредельного государства. Заграждение является эффективным и современным инженерным сооружением, которое повысит уровень безопасности крымского региона», – сказал РИА «Новости» Шеремет.

Он отметил, что заграждение позволит усилить охрану госграницы и не допустить проникновения на полуостров групп украинских диверсантов.

«Заграждение прежде всего призвано защитить Крым от посягательств киевских властей на мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустить проникновения в регион диверсантов, радикалов, контрабандистов», – сказал Шеремет.

Ранее в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма. В ведомстве также объяснили необходимость обустройства границы с Украиной. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров.