Россия обустроила границу с Украиной на севере Крыма

В крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы в районе Перекопского перешейка на севере Крыма.

В управлении рассказали, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров, передает РИА «Новости».

По словам пограничников, на российско-украинском участке границы размещены несколько сотен датчиков различного типа действия, которые расположены как скрытым, так и открытым способом.

Кроме того, рубеж инженерных сооружений оснащен системами телевизионного видеонаблюдения, включающими тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

В частности, на границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики (при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги), основу второго – радиолучевые датчики (включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции).

В погрануправлении заверили, что строительство и отладка аппаратуры полностью завершены, комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в Крыму появится автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».

Напомним, на прошлой неделе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил о подготовке Киевом вооруженной провокации на границе с Россией.