Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией на конец декабря, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию и на границе с РФ, на границе с Крымом», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что провокации Украины в районе Керченского пролива продолжатся.

В то же время Лавров подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко получит ответ на возможную провокацию на границе с Россией. «Он (Порошенко) получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю», – заявил министр в эфире радио «Комсомольская правда», отметив, что Россия не допустит, чтобы Порошенко нарушал права, которые жители Крыма защитили в соответствии с международным правом.

Лавров добавил, что провокацию на границе с Крымом президент Украины обсуждает со своими «западными кураторами и попечителями». По имеющимся сведениям, отметил министр, Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было «вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину», но не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют полномасштабные ответы.

«Провокация гаденькая, мелочная, наши соответствующие службы принимают все необходимые меры для того, чтобы подобных эксцессов не происходило», – заявил Лавров.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции.