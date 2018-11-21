ФСБ объяснила строительство заграждений на границе с Украиной в Крыму

В крымском погрануправлении ФСБ России объяснили необходимость обустройства границы с Украиной на севере полуострова. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров.

В погрануправлении объяснили, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями, передает РИА «Новости».

«Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма», – сообщили в ФСБ.

Ранее в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы в районе Перекопского перешейка на севере Крыма. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров.

В погрануправлении заверили, что строительство и отладка аппаратуры полностью завершены, комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.