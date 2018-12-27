Ковтун отреагировал на попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, активно отстаивающий позицию Киева во время участия в политических ток-шоу на российском телевидении, отреагировал на внесение своего имени в список скандально известного украинского сайта «Миротворец».

По словам Ковтуна, его сильно удивила эта новость, передает РИА «Новости».

«Я не поверил. То есть для меня это был реальный шок. Я начал искать себя – вдруг нахожу. Первая мысль, знаете, классическая: бей своих, чтобы чужие боялись», – сказал Ковтун в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

При этом он напомнил, в что в базе скандально известного украинского сайта есть Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко. «Если изберут кого-то из них президентом, то их вычеркнут из этой базы?», – задался вопросом украинский политолог.

Он также выразил мнение, что создатели «Миротворца» перед Новым годом решили «поднять свою упоминаемость в СМИ» за его счет.

Ранее политолог Владимир Корнилов сообщил, что Вячеслав Ковтун оказался внесен в список скандально известного украинского сайта «Миротворец».