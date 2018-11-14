Украинский эксперт Ковтун угодил в список «Миротворца»

Вячеслав Ковтун, активно отстаивающий позицию Киева в качестве гостя политических ток-шоу на российском телевидении, внесен в список скандально известного украинского сайта «Миротворец», об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

«Поздравляю Ковтуна с попаданием на сайт «Миротворец». Помнится, он так веселился в эфирах по поводу жертв этого «расстрельного списка». Вот и добро пожаловать!» – написал Корнилов в Facebook.

Корнилов признался, что лично ему становится «все противнее и противнее находиться в этом списке». «Раньше ведь достойная компания в нем была. А теперь ковтуны, саакашвили, тимошенки...» – посетовал он.

«Осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение», – говорится в сообщении на сайте «Миротворец», скриншот которого опубликовал Корнилов. Там также указано, что, по неподтвержденным данным, в прошлом году Ковтун якобы приобрел недвижимость на российской территории.

Вячеслав Ковтун является частым гостем политических ток-шоу на российском телевидении. В частности, он отстаивает позиции украинских властей на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ковтун нередко оказывается в центре скандалов. Так, в середине ноября Соловьев обвинил его в нацизме. Ковтун тогда заявил, что Вторая мировая война стала «общеевропейским крестовым походом против большевизма».