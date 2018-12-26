Трамп решил не выводить войска из Ирака

США не планируют выводить войска из Ирака, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Вашингтон может использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

По данным канала, Трамп объявил об этом в ходе своей незапланированной поездки в Ирак с супругой Меланьей, передает РИА «Новости».

В Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп с супругой поздно вечером на Рождество (25 декабря) отправились в Ирак для встречи с американскими войсками и военным руководством, желая поблагодарить тех за «службу, успех и жертвенность», а также пожелать военным счастливого Рождества.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.