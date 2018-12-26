Украинского юриста осудили за шпионаж в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд признал украинца Игоря Кияшко виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Как установил суд, Кияшко купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки на Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию СБУ, сообщает «Коммерсант».

Его признали виновным в подготовке контрабанды военного оборудования (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1) и шпионаже (ст. 276 УК РФ) и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Защита не планирует обжаловать приговор, чтобы избежать ужесточения наказания.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как в деле имелись документы, содержащие государственную тайну.

Кияшко задержали в апреле в гостиничном комплексе «Ковчег» во время контролируемой покупки 42 лопаток авиационных двигателей типа РД-33 многоцелевых истребителей МиГ-29. Эти комплектующие, по версии следствия, предназначались для предприятий концерна «Укроборонпром». Сумма сделки должна была составить 46,2 тыс. долларов.

Также оказалось, что с августа 2017 года он собирал секретную техническую документацию многофункциональной радиолокационной станции 92Н6А, которой комплектуются зенитные ракетные комплексы С-400. Уточняется, что эти документы также относятся к опытно-конструкторской разработке «Триумфатор» – перспективной системе воздушно-космической обороны С-500.

В феврале ФСБ опубликовала видео задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева.

В 2007 году в Белгороде был арестован гражданин Украины, пытавшийся вывезти из России блоки связи к зенитно-ракетному комплексу «С-300».