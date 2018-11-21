Опубликовано видео отражения комплексами С-300 «массированной атаки» МиГ-31БМ

На учениях комплексы С-300 «Фаворит» закрыли небо для условного противника в рамках учений подразделений зенитного ракетного полка ЦВО в Свердловской области, отразив массированную ракетную атаку, которую имитировали истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» успешно отразили авианалет, сначала выполнив захват целей, затем сопроводив условного врага, после чего «уничтожив» его электронными пусками, сообщает телеканал «Звезда», публикуя видео с учений.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-31 на учениях вступили в ракетный бой с самолетами условного противника и «уничтожили» его крылатые ракеты.