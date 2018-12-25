МиГ-31 уничтожил крылатые ракеты «противника» на расстоянии до 40 км

Истребители МиГ-31 провели учения, включающие в себя ракетный бой с самолетами условного противника, маневры проводились в воздушном пространстве над Уралом.

«По замыслу маневров был получен сигнал об условном вторжении в воздушное пространство страны самолетов «противника». Для перехвата в воздух было поднято звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ авиаполка, дислоцированного в Пермском крае», – сообщаили в Центральном военном округе России (ЦВО), передает РИА «Новости».

Летчики провели поиск и уничтожение крылатых ракет на расстояниях до 40 километров и на высотах от 6 до 8 тыс. метров, отмечается в сообщении.

Учебные задачи выполнялись в условиях активного противодействия со стороны средств противовоздушной обороны условного противника. Роль ПРО выполнили расчеты ЗРК С-300 «Триумф», дислоцированные в Свердловской области.

На учениях задействовали порядка 300 военнослужащих, свыше 50 единиц военной техники, включая четыре МиГ-31.

В сентябре 2018 года СМИ сообщали, что МиГ-31 сможет сбивать спутники с помощью нового вооружения.