МиГ-31 сможет сбивать спутники

Российские самолеты МиГ-31 могут получить возможность сбивать спутники.

Изображение самолета с подвешенным под ним макетом противоспутниковой ракеты появилось в Сети, сообщает «Российская газета».

Сейчас МиГ-31 оснащен гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», способными уничтожать наземные и надводные цели.

В марте президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о наличии у России новейшей гиперзвуковой системы «Кинжал». Позднее в Минобороны рассказали, что на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».