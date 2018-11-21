Путин и Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, «которые не терпят отлагательств», сообщает белорусское государственное телевидение.

«Главы государств договорились до нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

Дата встречи пока неизвестна, она будет дополнительно согласована.

Телеканал сослался на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Путин и Лукашенко встретились во вторник в Кремле на фоне ряда резких заявлений белорусского лидера. Встреча длилась около четырех часов, однако после нее президент Белоруссии покинул Кремль, не сделав каких-либо заявлений для прессы.

Решения, принятые по итогам переговоров, озвучил министр финансов Антон Силуанов, который заявил, в частности, о создании рабочей группы представителей двух стран по решению спорных вопросов.