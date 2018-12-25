Песков рассказал об отношении к Telegram-каналам

Нельзя серьезно относиться к информации, которую публикуют Telegram-каналы, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили о том, читают ли в Кремле Telegram-каналы, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, кто-то читает, кто-то не читает. К ним соответствующее отношение, понимаете. К этой информации нельзя серьезно относиться. Это скорее, знаете, из области «шепотом друг другу на кухне», да. Как это у нас, у русских, заведено. Но, конечно, серьезного отношения к этой информации быть не может», – сказал он.

В понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о том, что ведомство планирует потратить 20 млрд рублей на внедрение системы блокировок Telegram.

В ноябре председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял, что Telegram-каналы постепенно изживают себя, и на смену им вскоре придет какой-то новый формат.