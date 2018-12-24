Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram за 20 млрд рублей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров опроверг сообщение, согласно которым ведомство планирует потратить 20 млрд рублей на внедрение системы блокировок Telegram.

Ранее Би-би-си со ссылкой на источник сообщила о планах Роскомнадзора в 2019 году реализовать новую систему блокировок сайтов и сервисов, в том числе Telegram, стоимость 20 млрд рублей.

«Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали», – заявил ТАСС Жаров.

Он добавил, что ведомство просило Минфин о выделении 20 млрд рублей или какой-либо другой суммой.

Между тем, в ноябре замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что рано или поздно от блокировки контента в интернете придется отказаться.