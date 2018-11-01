В Минкомсвязи предсказали отказ от блокировок в интернете

Рано или поздно от блокировки контента в интернете придется отказаться, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, «блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность». Он считает такие меры «уходящей натурой».

Волин отметил, что все больше людей обходят блокировку, «даже не замечая» что используют технологию, «позволяющую обходить блокируемый контент», передает РИА «Новости».

Как заявил замглавы Минкомсвязи, «дальше будет только больше».

Он подчеркнул, что эту точку зрения подтверждает и Китай, где «работают и Telegram, и WhatsApp, которые официально заблокированы».

В апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram, с 16 апреля Роскомнадзор начал выполнять решение суда. Позже тало известно, что решение не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

В конце мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.