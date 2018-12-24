Посольство России обвинила Times в уподоблении сайту «Миротворец»

Российское посольство в Великобритании считает, что статья Times в «лучших традициях» киевского сайта «Миротворец» про Sputnik с публикацией личных данных журналистов должна привлечь внимание ОБСЕ.

«Обвинения в «пропаганде», попытки информационной изоляции, проблемы со счетами и визами: правительство консерваторов не упускает ни одной возможности нарушить свои международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире. Полагаем, что публикация личных данных журналистов в «лучших традициях» одиозного киевского сайта «Миротворец», призывы конфисковать имущество СМИ должны также привлечь внимание ОБСЕ», – прокомментировал ситуацию представитель российского посольства.

По мнению пресс-секретаря российской дипмиссии, статья в Times и призывы депутата шотландского парламента от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона «свидетельствуют об оказании давления на российские СМИ по всем возможным каналам», пишет РИА «Новости».

Ранее газета Times опубликовала материал, в котором значились имена и должности восьми работников британского Sputnik, действуя схожим способом с украинским сайтом «Миротворец», где публикуют личные данные и адреса якобы представляющих угрозу представителей СМИ и других деятелей.

В той же статье Коул-Хэмилтон призывал правительство Великобритании отобрать активы журналистов из Sputnik. В Москве и за рубежом осудили подобные действия. После публикации Times главный редактор информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила Великобританию с «наступающим 1933 годом», когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии.