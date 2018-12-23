Названы наиболее ожидаемые автомобили 2019 года

Озвучен список из 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, выход которых больше всего ожидается в 2019 году.

Список приводит портал Business Insider. В частности, ожидается обновленная линейка седанов от фирмы Audi – речь идет о моделях A6, А7 и А8. Также компания начнет продажи обновленного внедорожника Q8 и электромобиля E-Tron, передает РИА «Новости».

В числе ожидаемых – новинки от BMW: седан 3 Series, купе 8 Series и роадстер Z4. Кроме того, ожидается появление на рынке нового поколения внедорожников X5 и флагман X7.

Модельный ряд Cadillac пополнится компактным кроссовером XT4, Honda выпустит кроссовер Passport.

Hyundai выпустит кроссоверы Nexo на водородном топливе и восьмиместный Palisade. Кроме того, ожидается внедорожник Santa Fe. На рынок выйдут внедорожник Land Rover Defender, кроссовер второго поколения Range Rover Evoque.

Компания Lincoln готовит к выпуску седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus. Mercedes-Benz выставит на рынок новый седан A-класса, спорткар AMG GT, внедорожник нового поколения GLE, электрический EQC и обновленную версию G-Wagon. У Porsche среди новинок – уже третье поколение модели Cayenne и восьмое поколение модели 911. Кроме того, будет выпущен электромобиль седан Taycan.

Спустя восемь лет в продажу поступит пикап Ranger компании Ford, появится и Jeep Gladiator.

Ожидается дебют седана Kia K900.

Также на рынок выйдет кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, компактный Lexus UX, новую версию суперкара 720S от McLaren, пикап Ram 1500, новый Cullinan от Rolls-Royce, Model Y от Tesla, Toyota Supra, Volkswagen Arteon и универсал Volvo V60.