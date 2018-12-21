В МВД прояснили статьи обвинения Кокорина и Мамаева

В ГУ МВД по Москве пояснили, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дополнительно предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», причем Кокорину предъявлено сразу два обвинения по этой статье.

Кокорину, его брату Кириллу, Мамаеву и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом»), статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), статьей 116 УК РФ («Побои») и статьей 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщил представитель ведомства Юрий Титов, передает ТАСС.

Теперь у Мамаева в обвинении значатся статьи 35, 115, 213, 116 УК, у Кокорина – статьи 35, два эпизода по 115, 213 УК.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик сообщал, что всем фигурантам дела об избиении федерального чиновника изменили статью обвинения.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.