Мамаеву и Кокорину продлили арест

Тверской районный суд продлил арест футболистам «Краснодара» и «Зенита» Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 февраля 2019 года.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемых Кирилла Кокорина (брат футболиста – прим. ВЗГЛЯД), Павла Мамаева и Александра Кокорина меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2019 года», – приводит агентство «Москва» решение судьи Алексея Криворучко.

На этот же срок продлен арест еще одного фигуранта дела – детского тренера Александра Протасовицкого.

На заседании по делу Кокорин и Мамаев частично признали свою вину.

Футболистам, которые напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, было предъявлено обвинение в побоях и хулиганстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обстоятельствах дела.