Кокорина и Мамаева оставили под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву; расследование их дела будет завершено и направлено в суд в январе 2019 года.

«Постановление Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.

Также суд признал законным продление ареста двум другим фигурантам дела – Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Следователь, ведущий дело футболистов, заявил, что оно будет направлено в суд в следующем месяце.

«Осталось провести ряд экспертиз. Скорее всего, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу в январе 2019 года», – сказал он на заседании суда.

18 декабря рассматривалась жалоба на продление ареста. Защита настаивала, что решение о заключении под стражу необходимо отменить, а фигурантов дела – выпустить из СИЗО.

«Прошу отказать в удовлетворении апелляционных жалоб, постановление Тверского суда оставить без изменений», – обращался к суду следователь.

Он отметил, что в первые два месяца было проведено множество следственных действий, допросов, поставлено шесть экспертиз и произведено более 10 выемок. Позицию следствия поддержал прокурор.

На заседании 5 декабря арест Кокорина и Мамаева был продлен до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в нападении на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.