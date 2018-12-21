Кокорину и Мамаеву утяжелили статью

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела об избиении федерального чиновника изменили статью обвинения, сообщил адвокат одного из спортсменов.

«Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», – пояснил защитник Кокорина-младшего Вячеслав Барик, передает РИА «Новости».

Он добавил, что обвинение в хулиганстве остается в деле.

18 декабря Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.