Эксперт: Власти создают новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

«Люди хотят делать свою страну чистой. Не надо российского человека ни к чему приучать, надо создать должную инфраструктуру, и информационное сопровождение, и всё», – сказал глава ассоциации операторов по обращению с отходами Руслан Губайдуллин, комментируя запуск в России с 1 января комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Россиян вообще не надо переучивать выбрасывать мусор раздельно, мы это уже умеем. Русский человек гораздо чистоплотнее, чем жители многих стран Европы или Азии. Это уже доказано и подмосковным опытом, и саранским опытом, и опытом, где это запущено. И без всякой экономической мотивации люди хотят делать свою страну чистой», – сказал исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По словам эксперта, «власти уделяют созданию новой комплексной системы огромное внимание», они всерьез взялись за решение проблемы свалок. К примеру, в Москве сбор пластикового мусора уже проходит успешно, считает Губайдуллин. Из числа региональных столиц, по словам Губайдуллина, сейчас лидирует столица Мордовии Саранск.

Конечная цель – реализовать в масштабах страны экологическую реформу, отмечает эксперт. «Раздельный сбор, плюс сортировочный комплекс, плюс современные полигоны, плюс какие-то новые мусоросжигательные заводы, где нужно, – рассказывает Губайдуллин. – Все это поможет выполнить все так называемые три R-реформы, о которых говорят экологи всего мира: recycle (в переводе с английского, переработка), reuse (вторичное использование), reduce (cокращение: зачем что-то перерабатывать, если это можно просто не производить?)».

Накануне, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин поставил задачу построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в России до 2024 года. Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» возьмет под контроль реализацию этой задачи, заявил координатор проекта, председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Напомним, с 1 января по всей Российской Федерации начинает действовать новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Фактически в России создаётся новая отрасль экономики.

«Мы, конечно, понимаем, что сказка не может случиться с наступлением 1 января 2019 года – надо последовательно создать условия. Нужно воспитывать в себе новую экологическую культуру – собирать мусор раздельно, хотя бы в два контейнера. Тогда можно будет утилизировать до 30% отходов», – отмечал по этому поводу ранее вице-премьер Алексей Гордеев, которого цитировал портал «РИА Воронеж».

По мнению экспертов, одно из самых главных условий успеха новой системы – формирование в обществе новой экологической бытовой культуры. Отныне отходы необходимо собирать раздельно. Задача на следующий год – собирать мусор хотя бы в два контейнера – твердые сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и мокрые отходы (органические отходы). Тогда можно существенно увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы (до 30% на простых мусороперерабатывающих комплексах). В России есть уже удачные примеры внедрения таких технологий (Мытищи Московской области, Москва, оператор «Эколайн», Саранск, оператор Ремондис).

Если говорить о международном опыте, то предлагается рассмотреть пример стран Скандинавии. Норвегия, Швейцария – они одними из первых перешли на раздельный сбор и депозитную систему платы за обращение с ТКО. Чтобы наладить и запустить бесперебойную отрасль обращения с отходами, а также переключить сознание местных жителей на ее работу, Европейским странам понадобилось порядка 30 лет. Россия должна пройти этот путь форсировано, считают эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до конца года в регионах России откроются «горячие линии» по вопросам реформы ТКО. Об этом в пятницу заявил на совещании с представителями субъектов глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.