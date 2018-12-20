Путин сказал о проблемах в решении проблемы утилизации мусора

К 2024 году в России будут построены порядка 200 мусороперерабатывающих заводов, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Путин, отвечая на вопрос из Челябинска, где в сентябре власти ввели режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор, заявил, что в России должны построить до 2024 года 200 перерабатывающих заводов.

Президент добавил, что знает о недовольстве граждан в некоторых регионах строительством заводов по переработке и сжиганию мусора, и подчеркнул, что необходимо реализовывать инициативы в этой области «по соответствующей технологии и методике».

В качестве примера Путин привел Токио, где почти в центре города стоят мусоросжигательные заводы, но нет неприятных запахов, так как соблюдается технология.

Отметим, что с 1 января в России стартует новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия.

На новую систему обращения отходов практически готовы или уже перешли более двух десятков регионов. Внедрение передовых способов сортировки, переработки и утилизации отходов названо обязательным условием развития российских регионов. Этому должен способствовать запуск современных высокотехнологичных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, что, как ожидается, положительно отразится на улучшении экологической ситуации и уменьшении нагрузки на существующие полигоны, на росте экономики за счет производства вторичного сырья, которое пойдет во вторичный оборот.

В то же время депутатами Госдумы были внесены изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления», позволяющие территориям более плавно перейти на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. У регионов есть время тщательно обсудить с экспертами и представителями общественности новую редакцию территориальной схемы размещения ТКО и доработать ее.

В частности, принятые поправки позволяют отсрочить строительство нового объекта в районе станции Рикасиха Архангельской области и до 2023 года пользоваться действующими полигонами ТКО в Архангельске и Северодвинске. Что не отменяет необходимости в дальнейшем решать данную проблему, создавая современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами, в том числе с возможностью переработки вторичного сырья.