До конца года в России откроются «горячие линии» по вопросам реформы ТКО

«Горячие линии» по вопросам реформы твердых коммунальных отходов (ТКО) откроются до конца года в регионах России, заявил на совещании с представителями субъектов глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Селекторное совещание состоялось 21 декабря. Министр природных ресурсов и экологии РФ проинформировал ответственных лиц структурных подразделений исполнительных органов власти регионов о необходимости реализации всех пунктов национального проекта «Экология» максимально открыто для населения, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что разъяснительная работа должна вестись по всем 11-ти приоритетным направлениям. Результаты выполняемых работ, в частности, по возведению объектов инфраструктуры системы обращения с отходами должны быть представлены общественному контролю.

Кобылкин акцентировал внимание участников совещания, что 2019 года станет основополагающим для национального проекта «Экология».

«Главная задача нацпроекта «Экология» – создание экологически безопасной и комфортной жизни для россиян. Проект очень не простой, он касается практически всех направлений деятельности: от промышленных технологий до сохранения биоразнообразия и лесов. В результате реализации проекта ожидается сокращение загрязненности воздуха в российских промышленных центрах, создание современной системы управления отходами, обеспечение жителей страны качественной питьевой водой, образование 24 новых особо охраняемых природных территорий. Все эти меры улучшат качество жизни более 40 млн россиян», – пояснил глава ведомства.

Отдельно на совещании обсудили переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. В этой связи еще раз были озвучены ключевые параметры отрасли; ежегодно в России образуется около 70 млн тонн ТКО, имеющихся полигонов хватит не более чем на 6 лет, на некоторых территориях возможности уже исчерпаны. Для цивилизованного управления отходами понадобится создание новой отрасли экономики, а также вовлечение людей в раздельное накопление отходов.

Муниципальная практика в сфере обращения с отходами была представлена на примере Московской области. Регион переходит на новую систему управления ТКО с 1 января 2018 года. С 1 декабря началось внедрение раздельного сбора мусора среди населения. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова подробно рассказала о планах территории и работе, которая ведется с жителями.

Глава Минприроды России, обращаясь ко всем участникам совещания, проинформировал, что сегодня в Совете Федерации РФ были окончательно приняты поправки в закон об отходах, которые обеспечивают «плавный» переход к новым правилам, предусматривают страховочные меры на случай форс-мажорных обстоятельств. Также отмечено, что ответственность за совершенствование системы в столь социально чувствительной сфере несут главы субъектов страны.

«Обращение с отходами – это система жизнеобеспечения. Сбой в работе всего на один день приводит к мусорному коллапсу и экологической беде на отдельно взятой территории. В новогодние праздники нагрузка всегда возрастала на данную отрасль. Прошу взять на особый контроль с персональной ответственностью. Проведите необходимые организационные мероприятия с ответственными службами и представителями регоператоров. Отдельная забота регионов и муниципалитетов – запуск «горячей линии» для населения с целью оперативного реагирования на вопросы о реформе ТКО, о сбоях. Установить круглосуточное дежурство», – подчеркнул Кобылкин.

До запуска реформы остается 10 дней. Министр также поручил организовать регулярную работу «горячей линии» до конца года. Он указал, что ответственным на местах за реализацию задач перехода на новую систему управления ТКО также необходимо провести ревизия контейнерных площадок, проверить готовность автопарка, графики вывоза отходов.