Столкновения между полицией и протестующими начались в Барселоне

В Барселоне произошли столкновения протестующих с полицейскими, охраняющими подходы ко дворцу, в котором проходит заседание Совета министров Испании.

Жители Барселоны вышли на улицы в связи с проведением в городе заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит в Мадриде, передает РИА «Новости».

Наибольшее число протестующих собрались у Французского вокзала, недалеко от дворца Льотха-де-Мар. Люди скандируют «независимость».

Подступы ко дворцу перекрыты полицией. Также закрыт парк Сьюдаделла, где находится здание парламента Каталонии.

Некоторые протестующие стали кидать в полицейских камни, петарды и краску, переворачивать мусорные контейнеры, вырывать светофоры.

Полиция применила дубинки. Задержаны семь человек.

В четверг в Барселоне встретились председатели правительств Испании и Каталонии Педро Санчес и Ким Торра. Они признали «наличие конфликта о будущем Каталонии» и решили начать диалог для преодоления разногласий.

В начале декабря Педро Санчес высказывал мнение, что сторонникам независимости Каталонии якобы все равно, какая структура управления и модель государственного устройства существует в Испании.

В конце октября лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.